Nooit meer een parkeerboete: slimme dienst geeft seintje bij spotten scanauto

Weer een prent onder je ruitenwisser gekregen? Binnenkort is dat mogelijk verleden tijd. Een Amsterdams bedrijf heeft namelijk de online dienst ParkeerWekker geïntroduceerd. De dienst herkent scanauto’s van de gemeente en geeft je een seintje als die door de straat rijdt waar jouw auto staat geparkeerd.

Om de scanauto’s te herkennen, maakt de dienst gebruik van dashcambeelden. Gebruikers van de dienst kunnen hun dashcam koppelen aan de website van ParkeerWekker. De beelden van de camera’s worden vervolgens naar de website gestuurd, waar ze met behulp van kunstmatige intelligentie worden geanalyseerd. Detecteert de techniek een scanauto op de beelden, dan ontvangt de gebruiker direct een notificatie op zijn telefoon. De gebruiker kan dan nog snel even de parkeermeter aanzetten en daarmee een boete voorkomen.

ParkeerWekker werkt op dit moment in tien steden, waaronder Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. De dienst is niet gratis. Gebruikers kunnen via de website van de dienst krediet kopen, waarmee ze notificaties kunnen ontvangen wanneer een scanauto langs rijdt.