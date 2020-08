Parkeerplaatsen bij stranden Zandvoort en Bloemendaal vol

Net als voorgaande dagen is het opnieuw druk richting de Nederlandse stranden. De parkeerplekken bij de stranden voor Zandvoort en Bloemendaal zijn vol. Bezoekers worden opgeroepen niet met de auto te komen. Dat meldt de gemeente Zandvoort vrijdag.

Ook de gemeente Noordwijk meldt dat alle gemeentelijke parkeerplaatsen vol staan en vraagt strandgangers op de fiets te komen.

Donderdag gingen er ook veel mensen naar het strand. Aan het begin van de middag waarschuwde de gemeente voor drukte. Rond het middaguur werden bezoekers ook gewaarschuwd dat de parkeerplaatsen vol stonden.

Zowel op de stranden als op de stations en in de treinen was het erg druk. “Afstand houden is lastig”, twitterde de gemeente Zandvoort.

Kunnen de inwoners van Zandvoort na een dag werken wel het dorp in, of staan we net als vorige week weer 2 uur stil op de Zandvoortselaan? — Coos Velstra (@velsco) August 7, 2020

Verder is het is het druk met vakantieverkeer naar Zeeland. Op de N57 staat het verkeer op verschillende plekken vast.

De ANWB adviseert om vanwege de hitte voldoende water in de auto mee te nemen.

Bewoners Zandvoort niet blij met drukte

Inwoners van Zandvoort zijn niet blij met de drukte. Door de velen strandgangers staan zij ook in de file terwijl de naar huis willen rijden. Verkeersregelaars proberen de drukte te reguleren. Automobilisten bij het strand worden gevraagd rechtsomkeer te maken.

