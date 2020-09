De twee parachutisten die maandagmiddag bij het paracentrum Texel in de lucht met elkaar in botsing kwamen, maken het goed. Dat laat directeur Jan Boyen Rienks dinsdag weten aan Hart van Nederland.

De twee mannen botsten tegen elkaar tijdens de landing. Volgens Rienks vielen ze vervolgens van ongeveer vijftig meter hoogte naar beneden. De politie trof de twee aan in het gras op het landingsveld van het paracentrum in De Cocksdorp. Beide mannen werden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Rienks laat weten dat hij dinsdag contact heeft gehad met de familie van de twee mannen. “Het gaat heel goed met ze. Ze moeten wel even herstellen, maar we zijn heel blij dat ze het weer goed maken”, aldus Rienks. De twee zouden lichte breuken hebben.

Botsing in de lucht

De directeur zegt dat ze in botsing zijn gekomen omdat een van de twee de ander niet had gezien. “Als jij naar links of rechts gaat, moet je altijd kijken of er niemand anders is. Dat is nu mis gegaan. Er is niet goed gekeken.” Volgens Rienks waren de twee beginners en was dit hun tweede sprong. “Uiteindelijk zijn ze harder geland dan normaal.”

Rienks benadrukt dat parachutespringen een hele veilige sport is. “De risico’s zijn laag. Desalniettemin ging het mis. Van de buitenkant kun je dan niet altijd zien wat de schade is in het lichaam, maar we zijn allemaal heel blij dat we vandaag hoorden dat het goed met ze gaat.”

Beeld: HFV Photo Services