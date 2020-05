Bewoners uit het Gelderse Dodewaard vinden het ‘slordig’ dat er vanuit hulpdiensten niets is gecommuniceerd over de zeer grote brand in de voormalige kerncentrale in hun dorp. Hoewel er geen radioactiviteit bij de brand is vrijgekomen, wordt er toch ongerust gereageerd.

“Ik werd niet gewaarschuwd en er werden geen vragen beantwoorden over hoe het met de veiligheid zat”, vertelt Hanna Bosschart aan Hart van Nederland. Ze woont zo’n 500 van de oude kerncentrale. “Ik had voor de zekerheid alvast een evacuatieadres geregeld.”

Geen NL-alert uitgestuurd

“De brand was heel erg dichtbij. Wij hebben een hondenhotel, dus ik had snel de gasten en de honden naar binnen gebracht. Ik heb zelf vervolgens maar de roosters en de ramen en deuren dicht gedaan.” Hanna noemt het ‘slordig’ dat ze niet op de hoogte is gesteld en dat er geen NL-alert is uitgestuurd. “Ik moest op internet lezen dat er ernstige brand is, terwijl ik er tegenover woon.”

De brand brak donderdagochtend rond 11.30 uur uit tijdens werkzaamheden op het dak. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid liet weten dat het om de ‘buitenste schil’ van het gebouw ging en dat er geen radioactiviteit was vrijgekomen. “De kerncentrale sinds 1997 buiten bedrijf, dus er kan geen radioactieve straling meer vrijkomen.”

Paniek door het woordje ‘kerncentrale’

Sander de Vree woont ongeveer een kilometer bij de kerncentrale vandaan. Zijn bedrijf staat er vlak achter. “Ik dacht dat de brand was uitgebroken in mijn bedrijf. Toen ik er met de fiets heen reed, zag ik rook uit de kerncentrale komen. Ik dacht: oei, dat is gevaarlijk.”

Burgemeester¬†Jan Kottelenberg erkent dat vanuit omwonenden veel vragen zijn gekomen over hun veiligheid.¬†De burgemeester zegt dat er geen NL-alert was verstuurd omdat er geen reden was voor zorgen. “Vooral bij het woordje ‘kerncentrale’ raakt iedereen in paniek. Maar er is geen moment gevaar geweest voor de volksgezondheid, omdat de kerncentrale sinds 1997 buiten gebruik is.”

Onderzoek naar communicatie

Toch wordt er een onderzoek gestart naar de communicatie naar de bewoners toe tijdens de brand. “In de evaluatie gaan we de vraag bespreken of we de bewoners op de hoogte hadden moeten stellen van de situatie”, aldus de burgemeester.