De toekomst van stichting ‘t Olde Manegepeerd in het Overijsselse Dalmsholte hangt aan een zijden draadje. Waar manegepaarden normaal gesproken na ‘hun dienst’ naar de slacht gaan of worden ingeslapen, kunnen ze hier van hun oude dag genieten. Maar de vraag is: voor hoe lang nog?

‘t Olde Manegepeerd vangt al meer dan twintig jaar manegepaarden op. De stallen en weilanden die de stichting al jaren huurt, zijn nu echter in de verkoop gezet door de verhuurder. De deadline voor geïnteresseerden is al op 15 december. De plek opkopen is geen optie voor de stichting, tenzij ze genoeg geld inzamelen of investeerders vinden die mee willen werken aan het project.

“De tijd dringt”, zegt oprichtster Rika Lassche tegen Hart van Nederland. “Als we binnen twee weken geen investeerder vinden voor de koop zou dat het einde voor de stichting betekenen”, zucht ze. Het gevolg hiervan is dat er 45 paarden op straat komen te staan.

‘Paarden verdienen dit niet’

Voor de stichting zou het pijnlijk zijn om de paarden af te moeten staan. Lassche is namelijk al jaren bezig om het welzijn van uitgewerkte manegepaarden een fijne plek te geven. “Ze hebben jaren lang hun best gedaan en ruiters een fijne tijd gegeven. Dan verdienen de dieren niet om zo afgewerkt te worden via de achterdeur.”

Het lot van de dieren houdt de paardenliefhebster dag en nacht bezig. ”Als ik opsta denk ik meteen aan de problemen, maar als ik bij de paarden ben wordt ik weer rustig”, vertelt Lassche. “Ik hou zo van alle paarden en hoop echt dat ze mogen blijven.” ‘t Olde Manegepeerd is inmiddels een doneeractie gestart en zoekt ondertussen onverhoopt door naar een investeerder.