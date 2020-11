Babynieuws uit Safaripark Beekse Bergen. Daar zijn namelijk twee zwarte paardantilopen geboren. Dat is best bijzonder, want in het dierenpark woont de enige groep zwarte paardantilopen in Nederland.

Met de komst van vrouwtje Noreen en mannetje Ferry bestaat de groep nu uit twaalf dieren: drie mannetjes en negen vrouwtjes. Beekse Bergen heeft een van de grootste groepen zwarte paardantilope van Europa.

‘Stevig op de poten’

Volgens dierverzorger Rolf Veenhuizen gaat het goed met de jonge beesten. “Ze drinken goed en we hebben ze stevig op de poten zien staan,” Laat hij weten. “Dat is belangrijk. Noreen loopt inmiddels al mee op de savanne. Ferry blijft nu nog even in de stal, tot hij ook groot genoeg is om mee te gaan.”

De zwarte paardantilope komt in de natuur vooral voor op bosrijke savannes in Zuid-Afrika. Het dier is een grazer, maar eet ook blad. Noreen en Ferry drinken voorlopig nog alleen moedermelk. Over ongeveer een halfjaar zullen ze voorzichtig gaan grazen. Bij de zwarte paardenantilope hebben zowel de mannetjes als de vrouwtjes hoorns. De vrouwtjes en jongen zijn kastanjebruin en de mannetjes kleuren zwart. Na de geboorte wordt een jong beschermd door beide ouders, die er met hun hoorns naar buiten gericht omheen gaan liggen.

Indrukwekkende hoorn

Safaripark Beekse Bergen werkt mee aan het fokprogramma van de zwarte paardenantilope. In de natuur heeft deze soort het lastig, daarom wordt gezorgd voor gezonde populaties in dierentuinen.

De zwarte paardenantilope wordt in het wild bedreigd doordat er op het dier wordt gejaagd om zijn indrukwekkende hoorn van zo’n 150 centimeter. Daarnaast verliezen de dieren hun natuurlijke habitat. “Dit komt onder andere door ontbossing,” legt Veenhuizen uit.