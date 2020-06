Paard zwaargewond bij ongeluk met trailer, helpende agenten uitgescholden

Nadat zaterdagmiddag door een ongeluk op de A28 een paardentrailer werd geschaard en een paard zwaargewond raakte, snelden hulpverleners gauw op het incident af. Agenten zetten de plaats van het ongeluk af, zodat de dokter toegang had tot het beest. Maar daar was niet iedereen blij mee. De agenten werden uitgescholden.

Zij delen nu hun frustratie op Facebook. “Om een veilige werkplek te creëren voor de arts, voor andere betrokkenen, maar ook voor onszelf, besluiten we om de weg voor even af te sluiten”, leggen ze de situatie uit.

Uitschelden en beledigen

Ondanks de afzetting ter hoogte van strand Horst in Gelderland, wilden een aantal mensen voorbij rijden. “Mijn collega en ik vertellen dat het even niet kan en blijkbaar is het dan normaal dat je ons dan gaat uitschelden en beledigen”, aldus één van de agenten.

“Om de snelweg vrij te maken, verplaatsen wij alle betrokkenen naar een grasveld naast de afrit. Het paard is ernstig gewond dus er moet met spoed een veearts ter plaatse komen.”

‘Wij zijn daar om hulp te verlenen’

Kutwijf, kutpipo en mongool. Dat kregen de agenten naar hun hoofd geslingerd. Zij zijn verbijsterd. “We zijn daar om hulp te verlenen na een ongeval, een dier is zwaargewond en heeft hulp nodig. Laat ons ons werk doen en accepteer dat het soms even anders gaat dan dat je gepland had. Wij doen er alles aan om, in de eerste plaats, hulp te verlenen en daarna om zo snel mogelijk weer terug naar een normale situatie.”

Ze sluiten het bericht af moet een vraag: “Een beetje begrip en medewerking is niet teveel gevraagd, toch?” De politie laat weten dat het maar de vraag is of het zwaargewonde paard het ongeluk heeft overleefd. “Ik hoop dat de veearts nog wat kan betekenen voor het beestje.”

Beeld: politie