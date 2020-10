Het liedje over het paard dat in de gang staat, ken je vast wel. Maar ken je ook de nieuwste hit ‘Een paard trekt baantjes in je zwembad’? In het Limburgse Meterik bleek een paard vast te zitten in een zwembad. Politie en brandweer moesten eraan te pas komen om het arme dier te bevrijden.

Op Twitter spreekt politie Horst van “een niet alledaagse melding”. Bijgaand deelt de politie een foto van het paard dat in het pikkedonker vast zit in een sfeervol verlicht privézwembad. Samen met brandweer Limburg-Noord weet de politie het dier in goede orde weer op het droge te krijgen.

Hoe het dier in het zwembad terecht is gekomen, is niet duidelijk.