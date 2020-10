Bejaarde merrie meerdere keren in geslachtsdeel gesneden: 'Je moet een zieke geest hebben om dit te doen'

”Alleen een gefrustreerde klootzak met een zieke geest kan zoiets doen”, dacht paardeneigenaresse Jolanda toen ze dinsdagochtend richting de wei in Hooge Mierde liep. Bij een van haar paarden zat er bloed tussen de benen. Toen ze dichterbij kwam zag ze dat haar geliefde merrie Sailor Moon meerdere keren in haar buitenste schaamlippen was gesneden of gestoken.

”Het is vreselijk, ik wist niet wat ik zag, er was zoveel bloed. Het liep over haar benen en er zat opgedroogd bloed op haar billen”, aldus een geëmotioneerde Jolanda die gelijk de politie en een dierenarts heeft gebeld.

Volop steun uit dorp

Naar omstandigheden gaat het goed met de 24-jarige merrie. ”Ze krijgt nu pijnstillers, ze eet gewoon en ze is niet angstig”, vertelt Jolanda. Zelf krijgt ze volop steun van de inwoners van het Brabantse dorp. ”De mensen zijn echt top. Ze komen naar me toe om te vragen hoe het gaat en brengen koffie met koekjes.”

De politie heeft de mishandeling in onderzoek, maar Yvonne verwacht daar niet veel van. ”Er zijn geen camerabeelden waar de dader op staat en er is hier nauwelijks verlichting. De kans is dus klein dat iemand iets heeft gezien”, vertelt Yvonne verder. ”Ik hoop dat het feit dat het hele dorp erover praat de dader afschrikt zoiets nog een keer te doen.”

