Tragisch ongeluk: paard sterft na aanrijding door auto op N375 bij Pesse

Een loslopend paard is op de N375 bij Pesse (Drenthe) om het leven gekomen toen het dier werd aangereden door een auto. Het paard stak de weg over en de automobilist kon hem niet meer ontwijken.

De bestuurder van de auto raakte wonder boven wonder lichtgewond, maar zijn auto is total loss. Op beelden is te zien hoe hard de klap geweest moet zijn.

Drie paarden

Volgens ooggetuigen liepen er in totaal drie paarden op de weg. Wie de eigenaar van de dieren is, wordt onderzocht door de politie.

Beeld: Persbureau Meter