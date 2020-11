Paal doorboort auto en spietst stoel, bestuurder aan dood ontsnapt

Een bestuurder in Venlo heeft afgelopen week een engeltje op zijn schouder gehad. Hij knalde rechtdoor over een rotonde, ramde een paal, een bord en een boom en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een hekwerk. Een van de palen van dat hekwerk, doorboorde de cabine van de auto van voor tot achter.

“Gelukkig zat er niemand op de bijrijdersstoel,” schrijft een wijkagent op Instagram. De paal ging er bij de voorruit in en boorde zich dwars door de bijrijdersstoel. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Een geluk bij een ongeluk, want had de paal enkele tientallen centimeters naar links de auto doorboord, dan was het een ander verhaal geweest.

Volgens de politie was er geen sprake van drank- of drugsgebruik. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.



Beeld: Wijkagenten Venlo Oost