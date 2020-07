Het kabinet maakt donderdag bekend of het nodig is om nieuwe maatregelen te nemen om te voorkomen dat het coronavirus meereist met reizigers die naar Nederland komen. Bijvoorbeeld door een verplichte coronatest of thuisquarantaine.

Nu het coronavirus in allerlei Europese landen weer opleeft, groeit de vrees dat vakantiegangers een tweede golf aan besmettingen kunnen veroorzaken. Dat gebeurde in februari en maart toen terugkerende wintersporters het virus naar Nederland brachten.

Reizigers kunnen zich, net als iedereen, nu alleen laten testen als ze klachten hebben die op het virus wijzen. Maar mensen kunnen anderen al besmetten voordat ze verschijnselen vertonen. Overdracht is zelfs mogelijk als een besmet persoon niet eens ziek wordt.

Verplichte quarantaine?

Vakantiegangers en andere reizigers die uit een land komen waar een oranje of rood reisadvies geldt krijgen nu het dringende advies om bij aankomst in Nederland veertien dagen in quarantaine te gaan, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan.

Deskundigen riepen de afgelopen dagen op om na te gaan of die twee weken afzondering kunnen worden opgelegd. Maar een verplichte quarantaine grijpt zo diep in dat die maatregel het kabinet vermoedelijk te ver gaat.

Advies van OMT

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) daarom gevraagd of het verstandig is om iedereen te testen die uit een risicogebied komt. Op die manier kan de quarantaine misschien juist worden verkort. Door na een paar dagen nog eens te testen zou het minder zwaar zijn voor mensen om de voorschriften na te leven.

De regering maakt later op donderdag bekend wat het gaat doen met het advies van het OMT.

