Wie is de overleden man die werd aangetroffen in een kanaal bij Lelystad?

De politie in Flevoland is op zoek naar de identiteit van een overleden man. Zijn lichaam werd afgelopen weekend aangetroffen bij Lelystad. Hij lag daar al een paar dagen in een kanaal bij de Oostvaardersplassen.

Vissers vonden het lichaam zaterdagmiddag in de Lage Vaart, het kanaal langs de snelweg A6. Wie hij is of hoe hij daar beland is, wordt onderzocht. De politie zoekt daarom mensen die iets hebben gezien in de omgeving van het kanaal, of het nabijgelegen wegrestaurant Hajé/De Aalscholver.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de man om het leven is gekomen. De politie verklaart aan Hart van Nederland niet uit te gaan van een misdrijf. “Wie het is, is nu belangrijk.”

Signalement overleden man

Het signalement spreekt van een blanke man tussen de 25 en 35 jaar oud, met een normaal tot licht fors postuur. Hij is ongeveer 1.85 meter lang, heeft kort stekelhaar dat aan de zijkanten is opgeschoren en een licht baardje en snorretje. Tijdens de vondst droeg hij een grijze hoodie met New York erop, een zwarte joggingbroek en blauw-witte Adidas-schoenen.

Mensen met informatie over de identiteit van de aangetroffen man, of hoe hij in het water is terecht gekomen, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.