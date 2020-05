Overheid maakt nieuwe corona-app met nieuw team, eind mei eerste test

De overheid komt naar verwachting eind mei met een eerste versie van de corona-app. Het gaat volgens het ministerie van Volksgezondheid om “een werkende toepassing die op beperkte schaal getest kan worden”, dus nog niet om de definitieve versie.

Vorige maand presenteerden zeven software-ontwikkelaars hun corona-apps. Daarop kwam veel kritiek. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de voorstellen niet voldeden, omdat de overheid niet duidelijk genoeg was in de voorwaarden.

Nieuw team

Het kabinet maakte daarom pas op de plaats en laat de app nu door een nieuw team ontwikkelen. Het team bestaat uit ontwikkelaars die nu al apps bouwen voor de overheid en een aantal externe experts die “veel ervaring met het ontwikkelen, beproeven en beheren van digitale toepassingen”, aldus de overheid.

Goede basis

De komende tijd gaan de experts de broncodes van alle beschikbare corona-apps bekijken om te bepalen welke code een goede basis biedt om verder uit te bouwen naar een definitieve app. In aanloop naar de eerste testversie eind mei zullen tussentijdse testresultaten openbaar worden gemaakt. “Dat doen we in alle openheid om niet alleen te laten zien wat we doen en waar we staan maar ook om de kennis en ervaring van iedereen die mee wil doen actief te benutten.”

Apple en Google

De nieuwe app zal gebruik gaan maken van een platform dat Apple en Google samen hebben ontwikkeld voor corona-apps van overheden. Het platform moet er voor zorgen dat de app goed en veilig kan functioneren op iOS en Android-apparaten.

Per land mag maar één universele app worden uitgebracht die op dat platform is gebouwd.

Thuisrapportage-app

In eerste instantie werkt de overheid dus aan een traceer-app, die de GGD’en moet helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Later moet er ook een thuisrapportage-app komen, die de GGD en het RIVM kan helpen om vroegtijdig een toename van het aantal besmettingen te ontdekken.