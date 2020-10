Ringstaartmaki Alex, mogelijk de oudste ringstaartmaki van Nederland, en zijn vriendjes zijn vrijdag in Safari Beekse Bergen getrakteerd op een groente- en fruittaart. Dit in het kader van Wereld Lemuren Dag, een dag waarop lemuren wereldwijd in het zonnetje worden gezet.

Lemuren zijn halfapen die alleen voorkomen op Madagaskar. Naast maki’s behoren ook vari’s, vingerapen, indri’s en sifaka’s tot deze groep. In totaal zijn er meer dan 100 soorten lemuren. Veel van deze soorten worden ernstig bedreigd. “Het gaat niet goed met de lemuren in het wild en de natuur op Madagaskar”, vertellen dierverzorgers Judith van de Loo en Claudia Nijenhuis. “Er worden veel bomen gekapt voor landbouw, waardoor de lemuren hun leefgebied verliezen. Daarnaast worden ze gevangen voor hun vlees of om als huisdier gehouden te worden.”

Oudste van Nederland

In de Beekse Bergen leven zes rode vari’s, twee gordelvari’s en 29 ringstaartmaki’s. Alex is met zijn leeftijd van 34 jaar één van de oudste maki’s van Nederland en mogelijk zelfs de oudste. Gemiddeld worden ringstaartmaki’s maar zo’n 20 tot 25 jaar oud.

Beeld: Safaripark Beekse Bergen