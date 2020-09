Willem en Monique van der Steen uit het Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande zijn gek op kinderen en geven jongeren die het moeilijk hebben graag een warm en liefdevol nest. Maar met acht kinderen is nu wel passen en meten in hun opvanghuis. Daarom zoeken ze een grotere.

In de afgelopen vijftien jaar heeft het stel al 32 kinderen uit laten vliegen. Op dit moment wonen er in het rijtjeshuis acht kinderen van vijf tot 21 jaar oud bij hen in. In het huis hebben ze allerlei kamers gecreëerd en daarnaast staat er een caravan in de tuin die als speelruimte wordt gebruikt.

Niets is ze te veel gevraagd, alleen zouden de twee Westlanders nóg meer kinderen willen helpen. Maar de ruimte van hun huidige woning laat dat alleen niet toe. Willem en Monique zijn daarom op zoek naar een investeerder die hen kan helpen aan een groter gezinshuis, leggen ze uit aan Hart van Nederland.

Droomlocatie gevonden

“Regelmatig krijgen we namelijk de vraag of we meer kinderen kunnen opvangen”, vertelt Willem. Samen met Monique rijdt hij dagelijks langs hun droomlocatie, waar een kavel te koop staat. Het stel zou het liefst in de buurt blijven wonen en ziet het hier al helemaal voor zich.

“Een vriend van mij is net zo gek eigenlijk en hij heeft een huis in Drenthe. Heel het huis is vol met kinderen”, vervolgt hij. “Maar wij en de kinderen hebben hier hun leven en alles is hier geregeld. Ook gaan ze hier naar school en juist in deze buurt willen ook meer kinderen worden opgevangen.”

Investeerder nodig

Het probleem is echter dat het voor de opvangouders financieel niet mogelijk is om een huis voor tien mensen te kopen. Een grotere woning zou namelijk een een totale investering van twee miljoen euro betekenen en de bank kan dat hele bedrag niet verstrekken.

“Ik wil ook geen verdrietig of zielig verhaal ervan maken”, benadrukt de opvangvader. “Ik ben een zorgondernemer en ik kan mijn eigen broek ophouden.” Volgens hem is de kwaliteit van de zorg die ze verlenen aan de kinderen is gewaarborgd omdat het stel is aangesloten bij gezinshuis.com.

“Maar dit is wel de ultieme droom”, legt Willem uit. “In november word ik zestig en zou dit nog wel mee willen maken. Tot mijn tachtigste wil ik door.” Daarnaast zou hij graag een huis nalaten waar kinderen nog jarenlang plezier van kunnen hebben.