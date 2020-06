Ouders en gemeente smeken minister Slob om bijzondere school open te houden

Ouders van kinderen op basisschool De Fontein in Lelystad zijn radeloos. De school moet in augustus haar deuren sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Ouders, kinderen en de gemeente doen er alles aan om de minister te overtuigen de school open te houden.

Op de Fontein zitten 73 kinderen. Om open te blijven zou de school minimaal 86 leerlingen moeten hebben. De Fontein is een bijzondere school, want het is de enige in Nederland waar leerlingen les krijgen volgens het Maharishi-onderwijs.

Onzekerheid

Dat betekent dat de kinderen al vanaf de peuterleeftijd meditatietechnieken leren om rust te krijgen. “Dat is fijn voor bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen en kinderen die moeite hebben om mee te komen in het reguliere plaatje”, legt moeder Madelon van Noort uit. Ze zet zich in voor de toekomst van de school.

Dat de school mogelijk dichtgaat, zorgt voor veel onzekerheid. “Wij weten nu niet of we een andere school moeten gaan zoeken, los van dat we het niet willen. We hebben huilende ouders, huilende kinderen, huilende teamleden. Iedereen wil het beste voor deze kinderen, maar op dit moment hebben we die macht niet meer. Het lijkt het alsof het mis gaat door regels in een wetboek”, aldus Madelon.

‘Mijn hart breekt’

Ook moeder Tereza hoopt dat haar kinderen op De Fontein kunnen blijven. “Ik heb hier drie kinderen en ze zijn gelukkig. Mijn hart breekt. En door de coronamaatregelen kunnen we nu als ouders niet bij een andere school gaan kijken. Je kan niet de juiste keuze maken. Dat maakt het nog erger.”

Niet alleen de ouders maken zich zorgen, ook de leerlingen zelf weten goed wat er speelt. Een meisje is bang dat ze op een minder fijne school terecht komt. “Als we nu naar een andere school gaan denk ik niet dat we weer dezelfde sfeer zullen krijgen.” Ook een jongetje benadrukt de goede sfeer. “Het is gewoon kleinschalig, er zitten niet een paar honderd kinderen op. Dat vind ik fijn. En er is een gezellige sfeer. Het mediteren is ook fijn, want dan kom je gewoon tot rust.”

Brief aan minister

Extra zuur voor de leerlingen van De Fontein, is dat de school tot 1 mei had om genoeg leerlingen te verzamelen. Vlak na die termijn maakte een school in de buurt bekend ook te gaan sluiten. Madelon: “Dat zou betekenen dat de leerlingen die daar nog op zitten bij ons zouden kunnen komen, maar bovendien zou het minimaal aantal leerlingen dan ook maar 50 hoeven zijn en dat redden we makkelijk.”

In een laatste reddingspoging smeken ouders nu minister Arie Slob van Onderwijs om de school open te houden. Ook wethouder Nelly den Os heeft een brandbrief geschreven. “De minister gaat in september reageren. Maar dat is eigenlijk voor ons gewoon veel te laat, want de ouders moeten nu weten waar ze aan toe zijn.”