Kaarsjes op Wereldlichtjesdag voor overleden kinderen: 'Ouders zijn nooit alleen'

13 december staat in het teken van Wereldlichtjesdag. Op deze dag worden er om 19.00 vanavond kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Ook Laura steekt een lichtje aan voor haar dochter Guusje. “We denken altijd aan haar, maar vandaag een beetje extra.”

Op 23 maart 2017 werden Laura en haar vriend Bart trotse ouders van dochter Guusje. Het was een zware bevalling. “Toen ze geboren werd, was haar score slecht. Ze ademde moeilijk en huilde niet”, zo vertelt Laura aan Hart van Nederland.

Na een paar maanden bleek dat haar dochter een heel zeldzame, genetische afwijking had. Maanden van onzekerheid en ziekenhuisopnames volgden. “Guusje is nooit een normaal kindje geweest. Ze kon niet lopen, niet huilen en is veel ziek geweest. We wisten dat dit geen 10 jaar zou gaan duren.”

Ondertussen genoten Laura en Bart wel van Guusje. “We hebben goed geprobeerd om ons leven normaal voor te zetten. We houden ontzettend veel van haar. Toen we de diagnose kregen hebben we een campertje gekocht en 3 maanden door Europa gereisd.”

Inspiratie

Haar schoonzusje schreef een slaapliedje voor Guusje. Dat lied werd opgepikt door Stichting Living Memories, een stichting die zich inzet om blijvende herinneringen te maken in de vorm van video’s van gezinnen met een ziek kind. Living Memories vond het nummer van Laura’s schoonzus zo mooi dat er speciaal een lied werd gemaakt voor de stichting. De video met het nummer is vandaag gepubliceerd om andere ouders een hart onder de riem te steken.

(Artikel gaat verder onder de video)

Altijd bij me from Stichting Living Memories on Vimeo.

De persoonlijke video die vanuit de stichting voor Laura en Bart is gemaakt werd gedraaid toen Guusje nog leefde. “Het is heel fijn dat we er met het hele gezin op staan. Toen ze nog leefde, hebben we het nooit meer gekeken, want er zit zo’n lading achter. Ik was afgelopen november jarig. Toen heeft mijn vriend als verjaardagscadeau een bioscoop afgehuurd en hebben we de film met zijn tweeën gekeken. Nu kijken we zodra we zin hebben.”

Langzaamaan delen ze het filmpje met verschillende mensen. “Zo hebben we gesprekken over hoe ze was. Zo blijft ze. Als erover gepraat wordt, dan blijft ze.”

Kaarsjes op 13 december

Op een dag als vandaag denkt ze een beetje extra aan haar dochter. “Ik heb een gedenkplekje op de piano waar altijd een kaarsje brandt. Vandaag staat het hele huis vol met kaarsjes. En vanmorgen zijn we bij haar grafje geweest. Ik vind het belangrijk dat er op donkere dagen een lichtje brand. Onze beste vrienden zijn er nu dus we zullen veel over haar praten en straks het filmpje gaan kijken.”

Ze vindt het mooi dat Wereldlichtjesdag bestaat: ook in andere landen wordt om 19.00 uur een kaarsje aangestoken. Zo gaat er in 24 uur een golf van licht over de wereld. “Er zijn zo veel mensen die hetzelfde voelen als wij voelen. Ze worden gemist, maar het is fijn om te weten dat je nooit alleen bent.”

Beeld: ANP