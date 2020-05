Ouders mogen geen afscheid nemen van terminaal zieke Kitty die net over de grens woont

De Nederlandse Kitty Hemel woont net over de grens in België en is terminaal ziek. Haar Belgische landgenoten mogen sinds kort vrij het land door reizen om familie en vrienden te bezoeken. Maar Kitty mag door de grenssluiting geen bezoek ontvangen van haar familie uit Nederland. Haar man Marcel heeft al het mogelijke al geprobeerd, maar de Belgische overheid is onvermurwbaar.

Kitty en Marcel wonen in het plaatsje Hamont-Achel, net over de Belgische grens bij het Brabantse Budel. “Haar ouders wonen in Veldhoven, maar zijn speciaal voor haar op een camping bij Budel gaan staan. Je mag helaas niet 500 meter de grens over om je familie te zien”, vertelt Marcel bedroefd aan Hart van Nederland.

‘Helaas, beleid is beleid’

Voor Marcel, Kitty en haar ouders is het een emotioneel zware periode. “Je gaat er niet vanuit dat je als ouders je dochter overleeft, dat maakt emotionele slachtoffers”, vertelt Marcel.

Hij heeft al van alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat Kitty haar ouders weer kan zien. “Ik heb mailtjes gestuurd naar onze minister, burgemeester, raadsleden.” Maar het antwoord van de Belgische overheid is keer op keer onverbiddelijk: ‘helaas, het beleid is het beleid’.

Alle hoop op Rutte

Daarom vestigt Marcel nu alle hoop op de Nederlandse overheid. “Ik denk dat Rutte en de zijne best iets in kunnen betekenen. Als zij vijf vluchten uit Marokko los kunnen krijgen, dan zullen ze in België toch ook wel iets kunnen betekenen.” De grens tussen Nederland en België blijft nog zeker tot 8 juni gesloten voor ‘niet-essentiële reizen’.

Marcel hoopt dat grens daarna snel weer open gaat. “Maar of die grenzen op tijd open gaan, wie zal het zeggen. Kitty heeft de afgelopen week twee keer een epileptische aanval gehad. Voor hetzelfde geld krijgt ze er dadelijk nog één en is het haar laatste. Ik weet het niet en niemand kan het ons zeggen.”