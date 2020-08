Ouders zetten eigen zorginstelling op in Brabants klooster

Wat als je zoon of dochter intensieve zorg nodig heeft, maar je geen geschikte zorginstelling kunt vinden? Een groep ouders uit het Brabantse Oosterhout besloot zelf aan de slag te gaan. En met succes: in een klooster in het dorp zijn ze bezig een woonplek te creëren waar hun kinderen terechtkunnen.

Een van hen is de 17-jarige Marijn, zoon van Pascal Koster. Marijn is een tiener, maar is in zijn ontwikkeling ongeveer vijf jaar oud. Omdat de zorg voor hem veel energie en tijd kost, is thuis blijven wonen eigenlijk onmogelijk, vertelt Pascal.

Hij heeft als vader zelf inmiddels twee burn-outs achter de rug. Zo’n tien jaar geleden besloot hij dat er een goede oplossing moest komen en richtte hij Stichting Marijn op.

Onder die naam ging hij samen met andere ouders op zoek naar een geschikte woonplek voor hun kinderen. Ook om te voorkomen dat deze groep in de ene zorginstelling na de andere zou belanden. Toen duidelijk werd dat er plek vrij zou komen in de Onze-Lieve-Vrouweabdij, sloeg Pascal toe.

Intrekken in het klooster

In de abdij wonen de Zusters Benedictinessen. Omdat het kloostercomplex flink gerenoveerd moest worden en het onderhoud eigenlijk te duur was, zochten de nonnen naar een passend alternatief. “We hebben een bepaalde levensstijl en daar hoort een ingetogen en rustige omgeving bij. Het was dus moeilijk om een goede invulling te geven aan het gedeelte dat we afstoten”, vertelde een van de zusters eerder in het Brabants Dagblad.

De nonnen stemden ermee in dat het voorste gedeelte van het kloostercomplex verbouwd zou worden door stichting Marijn. Daardoor moeten Marijn en de andere kinderen van de stichting over een tijdje eindelijk hun eigen plek krijgen. Stichting Marijn verandert dan zijn naam in stichting Het Kloosterhuys.

De abdij is de perfecte plek, vertelt vader Pascal Koster. Hij is blij dat hij dit samen met de andere ouders voor elkaar heeft gekregen. “We hebben alles van A tot Z zelf gedaan.”