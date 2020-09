Toen de overheid in augustus met nieuwe richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers in de ouderenzorg kwam, stond daar niet expliciet bij wat er was veranderd. “Het was beter geweest als we dit duidelijk hadden vermeld”, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdag.

Het instituut reageert op een onderzoek van Nieuwsuur.

Besmetting bij vluchtig contact

In de begindagen van de uitbraak kregen medewerkers in de ouderenzorg te horen dat ze geen mondmasker hoefden te dragen wanneer ze kort bij ouderen in de buurt waren. Bijvoorbeeld om snel even iets te pakken of te geven. Het risico dat ze iemand zo zouden besmetten of zelf het virus zouden oplopen bij “vluchtig contact” was vermoedelijk klein, was de gedachte erachter. Daarnaast speelde mee dat beschermingsmiddelen toen schaars waren, aldus een RIVM-woordvoerder.

Volgens het RIVM bleek “in de loop van de tijd dat het advies over vluchtige contacten tot onduidelijkheid en problemen in de praktijk leidde”. Daarom besloot het instituut tijdens de zomer om de richtlijnen nog eens tegen het licht te houden. Volgens Nieuwsuur gebeurde dat stilzwijgend, maar dat bestrijdt het RIVM. Bovendien zegt het instituut dat het nooit heeft ontkend dat schaarste een rol speelde bij de adviezen.

‘Mondkapjesrichtlijn is inconsistent en inconsequent’

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat schaarste toch een rol lijkt te hebben gespeeld in de richtlijn voor mondkapjes in de ouderenzorg. Ook bonden reageren ontzet.

Ouderenbond ANBO noemt het huidige coronabeleid van het kabinet “inconsistent en inconsequent”. De organisatie wijst erop dat het aantal besmettingen toeneemt en ook de ziekenhuisopnames. “Dat baart ons zorgen. Zorgen omdat de regie en landelijke kaders lijken te verdwijnen.”

Tegenstrijdig beleid

Als voorbeeld van tegenstrijdig beleid noemt de ANBO dat de NS enerzijds komt met een campagne om meer van het openbaar vervoer gebruik te maken, terwijl anderzijds geldt dat mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven. En dat er in de ene gemeente wel een sinterklaasoptocht komt en in de andere niet. Ook is bij het ene contactberoep wel een mondkapje verplicht en bij het andere niet. “En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.”

In een brief aan premier Mark Rutte vraagt de organisatie dan ook om “een regering die daadkracht en consistentie toont. Het versoepelen van de maatregelen zou niet moeten betekenen dat ook de regie wordt losgelaten.”

De ANBO komt met de kritiek kort voordat de premier in een persconferentie nieuwe coronamaatregelen gaat aankondigen voor specifieke regio’s. Het is al bekend dat een van de maatregelen is dat horeca eerder dicht moet en dat bij activiteiten groepen niet groter mogen zijn dan vijftig personen.