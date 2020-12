Haagse ouderen breien honderden sjaals voor kinderen in koude klassen

Zo’n honderd ouderen uit Den Haag breien sjaals voor kinderen die door corona in een koud klaslokaal zitten. De klassen moeten extra vaak gelucht worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dat is bibberen op dagen als deze.

“Het was een leuk idee, maar is helemaal uit de hand gelopen!” Begint Ingrid Meijering van stichting GetOud enthousiast haar verhaal aan Hart van Nederland. “Ik heb het samen met de school bedacht, nu zijn er 75 tot 100 ouderen die gezellig aan het breien zijn geslagen. Ondertussen komen er andere scholen die het ook leuk vinden als we voor hen sjaals maken.”

Belangstelling van andere scholen

Maandag worden de eerste sjaals uitgedeeld op basisschool De Kleine Keizer in Den Haag. Directeur Erwin Toet is er blij mee. “Het is een mooi initiatief om jongeren met ouderen in contact te brengen. Het is goed voor de betrokkenheid van de kinderen en ouderen hebben weer een doel in deze tijd.” En dat is ook precies de boodschap van Ingrid: “Toen het breiproject begin november van start ging, waren er dan ook direct senioren enthousiast om met wol en pennen aan de slag te gaan. Een van de meest gehoorde redenen om mee te breien is dan ook niet geheel toevallig: ‘Ik heb weer een doel.”

De ouderen krijgen het nog druk, want ook andere scholen hebben belangstelling getoond. “Het is koud op scholen, leerlingen zitten met sjaal en een jas aan in de klas. Ook personeel heeft het koud. Ik hoor het bij veel anderen.” Toet benadrukt dat het ventilatiesysteem in zijn school goed is. “Gezien de coronaperiode proberen we goed te ventileren in de scholen. Daarnaast hebben we het ventilatiesysteem op 100 procent staan. Dan kan het frisser zijn. Dat hangt af van buiten.” Hij weet nog niet of ze doorgaan met ventileren als het echt koud wordt. “Je moet het bekijken van moment tot moment. Je wil niet dat kinderen straks bevriezingsverschijnselen vertonen.”