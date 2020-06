Ouder echtpaar gewond na gewelddadige woningoverval in Amsterdam

Een ouder echtpaar is in de nacht van zondag op maandag op een gewelddadige manier overvallen in hun woning in Amsterdam. Ze raakten hierbij beide gewond. De man moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het echtpaar lag te slapen toen ze rond 02.00 uur werden opgeschrikt door de overvaller(s). Woordvoerder Rob van der Veen van de politie in Amsterdam laat aan Hart van Nederland weten dat daarna geweld heeft plaatsgevonden.

Bewusteloos

Het oudere echtpaar raakte door het geweld gewond. “De man raakte bewusteloos en is naar het ziekenhuis gebracht”, aldus woordvoerder Van der Veen. De aard van de verwondingen is nog onbekend.

Er is nog geen aangifte gedaan. “Daartoe zijn ze nog niet in staat”, aldus de woordvoerder.