Oude Nederlandse atlas brengt ruim 300.000 euro op

Een atlas uit 1586 heeft op een veiling in Hamburg 325.000 euro opgebracht. Een bieder uit Groot-Brittannië kocht het werk van de Nederlander Lucas Janszoon Waghenaer, meldt veilinghuis Ketterer Kunst.

Volgens experts is de zeldzame zeeatlas een mijlpaal in de nautische cartografie. Het boek met de titel Speculum Nauticum is de eerste Latijnse uitgave van een werk dat eerder verscheen onder de Nederlandse titel Spieghel der Zeevaerdt.

Het bevat een algemene kaart van Europa en 44 deelkaarten die de Europese kusten van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee bijna volledig weergeven. Volgens het veilinghuis was de verwachte verkoopprijs 180.000 euro. Het exemplaar bevond zich meer dan twintig jaar in een Nederlandse privécollectie.

Tekst & Beeld: ANP