Oud en nieuw onvoorspelbaar voor agenten: 'Kan overal de kop op steken'

Agenten houden rekening met een onvoorspelbare jaarwisseling. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gevreesd voor onrust tijdens oud en nieuw. “Je kunt niets uitsluiten”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) tegen Hart van Nederland. “Vroeger kon je nog wel bepaalde brandhaarden aanwijzen, nu kan het overal de kop op steken.”

Door het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen, verloopt de jaarwisseling anders dan andere jaren. Daarom zet de politie uit voorzorg flink wat extra mensen in. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel, met zo’n 4000 deelnemers, blijkt dat 80 procent van de Nederlanders een explosieve jaarwisseling verwacht.

Volgens NPB-voorzitter Struijs is die vrees niet ongegrond. “We zien op internet toch al wat signalen van mensen die niet van plan zijn zich aan de regels te houden. Bovendien is er de afgelopen tijd erg veel vuurwerk in beslag genomen. Dat is vaak een indicatie van hoeveel er in totaal in omloop is.”

De politie zegt blij te zijn met het politieke besluit om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, maar Struijs denkt dat het agenten ook veel extra werk oplevert. “Je moet weer meer gaan handhaven. Je gaat niet achter elke knal aan, zeker niet rond oud en nieuw, maar de afgelopen tijd zag je al wel veel meer meldingen van overlast.”

Slot van loodzwaar jaar

Deze jaarwisseling staan er meer ME-teams paraat. De politie denkt dat oud en nieuw met al deze extra inzet ‘beheersbaar’ is, zo zei commissaris Max Daniel deze week tegen NU.nl. Ook Struijs zegt dat agenten goed zijn voorbereid. “Er is overal maximaal opgeplust. We kunnen er wel tegenaan.”

Volgens de NPB-voorzitter zullen veel politiemensen blij zijn als de jaarwisseling achter de rug is. “Het is een loodzwaar jaar geweest voor alle politie mensen. Ze zullen blij zijn als het afgelopen is.”

