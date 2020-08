Heel Oss spaart bierdoppen voor rolstoelbus Lars: “We kunnen hem bijna niet meer tillen”

Het lukt Marijke Jacobs uit Oss nu nog nét om haar zoon Lars regelmatig in en uit de auto te tillen. De 7-jarige Lars kan vanwege een genetische afwijking niet op eigen kracht in de auto komen. Omdat Lars steeds groter wordt is een rolstoelbus hard nodig. Miljoenen kroonkurken moeten dat gaan financieren.

Meerdere keren per dag moet Lars in en uit de auto worden gezet. Door zijn afwijking heeft Lars het gedrag van een baby van negen maanden. Daarnaast krijgt hij ook geregeld epileptische aanvallen. “Hij weegt 27 kilo en zo’n rolstoel 25 kilo”, zegt moeder Marijke Jacobs. “Hij geeft niet mee en houdt zich niet vast. Dat maakt het extra zwaar.”

Veertigduizend euro

Met een rolstoelbus zou het tillen verleden tijd zijn, maar de aanschaf daarvan is erg duur. De gemeente Oss neemt alleen de kosten voor de ombouw van een bus tot rolstoelbus op zich, als deze niet ouder is dan drie jaar. Daardoor moet er bij de aankoop van een bus flink in de buidel worden getast. Veertigduizend euro verwacht Marijke. Dat staat, volgens Marijke, gelijk aan zo’n tweehonderd miljoen kroonkurken.

In de regio Oss maar ook ver daarbuiten zamelen horecagelegenheden kroonkurken in. Zo ook bij Marvys Speelwereld in Heesch. Daar hebben ze naast het inzamelen van doppen ook een spaarpotje neergezet. Na twee weken sparen zijn er al heel veel kroonkurken ingezameld en al ruim vijfduizend euro.