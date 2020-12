Welke landen treft Oranje op weg naar het WK van 2022 in Qatar?

Het Nederlands elftal hoort maandagavond welke landen het treft in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Oranje zit bij de loting in pot 1 met daarin de sterkste landen van Europa. De ploeg van bondscoach Frank de Boer ontloopt als groepshoofd België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland.

Vanwege het coronavirus volgt De Boer de loting thuis, net als de bondscoaches van de 54 andere landen. Rafael van der Vaart is wel van de partij in Zürich. De 109-voudig international assisteert samen met de Italiaanse oud-voetballer Daniele De Rossi de FIFA-directeur Jaime Yarza bij het trekken van de balletjes. De loting begint om 18.00 uur, De Boer geeft daarna een reactie.

Plaatsing WK

De kwalificatie begint in maart, de laatste groepswedstrijd is in november 2021. De tien poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers 2 strijden in de play-offs met twee landen uit de Nations League om drie resterende tickets. De mondiale eindronde met 32 deelnemers wordt eind 2022 gehouden in Qatar.

🌍 UEFA #WCQ seedings announced 📢 👀 Find out which pot your team will be in for the preliminary draw on 7 December 🏆#WorldCup | @UEFAcom — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2020

ANP