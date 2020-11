COA gaat asielzoekers op korte termijn onderbrengen in hotels en vakantieparken

Omdat er een tekort is aan opvangplekken gaat opvangdienst COA op korte termijn asielzoekers onderbrengen in onder andere hotels en vakantieparken. Daarnaast roept het kabinet provincies en gemeenten op om meer huizen te vinden voor statushouders.

Er is meer woonruimte voor asielzoekers nodig omdat immigratiedienst IND een achterstand in asielzaken aan het wegwerken is. De verwachting van het COA is dat gemeenten het komende jaar voor 27.000 asielzoekers een huis moeten vinden, terwijl daar nu al een tekort aan is.

‘Uiterste redmiddel’

Er wordt daarom onder meer gezocht naar tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen voor statushouders. Ook gaat er mogelijk geld van het COA naar gemeenten die hen snel kunnen opnemen. Verder gaat de opvangdienst opnieuw bekijken hoe in asielzoekerscentra extra plaats kan worden gecreëerd.

Als “uiterste redmiddel” wordt crisisnoodopvang gezien, wat inhoudt dat asielzoekers voor korte tijd worden ondergebracht in bijvoorbeeld sporthallen. Dat gebeurde ook op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015. Toen werden duizenden vluchtelingen opgevangen in onder andere oude koepelgevangenissen.

Redactie/ANP