Het volgende kabinet moet 600 miljoen euro in de politie investeren, anders komt de handhaving verder in het nauw. Dat staat in een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en burgemeesters dat vrijdag naar buiten is gebracht.

Volgens de onderzoekers is het geld hard nodig om de politie “krachtiger” te maken. Zo zijn er snel tenminste duizend extra agenten nodig voor opsporing in de wijken en moeten er bijna 600 zijinstromers van buiten de politie bij komen, die voor meer kwaliteit zorgen. Ook is extra geld nodig voor investeringen in onder meer de Politieacademie.

Het rapport is naar alle politieke partijen gestuurd, omdat het volgende kabinet een eerste stap moet zetten, aldus het OM en de burgemeesters. “Zo’n investering betaalt zich vooral uit als de toekomstige regering ook investeert in preventie in wijk, jeugd en zorg en de strafrechtketen zodat criminaliteit voorkomen kan worden”, stelt OM-baas Gerrit van der Burg in De Telegraaf.

‘Anders blijven meer zaken onopgelost’

“Als dat niet gebeurt, wordt het handhavingstekort groter en blijven meer zaken onopgelost”, waarschuwt hij. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt in de krant als voorbeeld dat in Oost-Brabant 200 zedenzaken op de plank liggen door een gebrek aan specialisten en recherchecapaciteit.

Daarnaast zijn er “tientallen zaken op het gebied van echt zware georganiseerde misdaad” die de politie volgens hem nu “noodgedwongen moet laten liggen”. “Bij vitale schakels van organisaties komen we niet.” Hij schat dat er in Eindhoven zeker een miljard omgaat in de drugsindustrie. “Overal moeten we schuiven door schaarste. In de wijken is te weinig blauw.”

“De nieuwe, moderne maatschappij vraagt om een modernere politie”, zegt OM-baas Van der Burg. “Een WhatsApp-fraudeur of ander soort internetcrimineel is veel lastiger op te sporen dan de ouderwetse oplichter bij de deur. Er zijn meer technische middelen en specialisten nodig om de burgers te beschermen voor deze veranderde criminaliteit.”

