Opnieuw 'warme' novemberdag: temperatuur schurkt tegen record aan

Het houdt maar niet op met het warme novemberweer. Vandaag worden opnieuw temperaturen verwacht die tegen records aan schurken. In het noorden wordt het 13 of 14 graden, in het zuiden kan het kwik 17 graden aantikken.

Het record voor De Bilt staat op 14,5 graden uit 2015, landelijk bedraagt het record 17,4 graden, gemeten in Maastricht in 1926.

Zonnig

Behalve zacht is het vandaag ook behoorlijk zonnig, al moeten in het noorden eerst nog wolken wegdrijven, maar dat lijkt vrij snel te gaan. Er waait een zuidwestelijke wind die aan zee af en toe een windkracht 6 kan bereiken.

Vanavond raakt het bewolkt en later trekt vanuit het westen een gebied met wat regen over. Vannacht koelt het dan af tot ongeveer 9 graden.

Donderdag guur

Morgen zien we eerst de zon even, later trekken buien vanuit het noordwesten over. Er is veel wind, aan zee af en toe een windkracht 8 met daar windvlagen tot zo’n 80 kilometer per uur en met ongeveer 10 graden is het een stuk guurder dan vandaag.

Richting het weekend blijft het bij die 10 tot 12 graden. Het is vaak bewolkt en af en toe kan een beetje regen vallen.

Beeld: John Dalhuijsen