Opnieuw storing bij RIVM: niet bekend wanneer cijfers komen

Vooralsnog blijft het aantal nieuw gemelde coronagevallen in nevelen gehuld. Het RIVM publiceert iedere dag de ruwe gegevens rond de klok van twee uur, maar door een technische storing is dat woensdag vooralsnog niet mogelijk. Het is niet bekend wanneer de cijfers wel komen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Diverse nieuwsmedia gebruiken de ruwe data van het RIVM om uit te rekenen hoeveel positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen afgelopen etmaal zijn doorgegeven aan het RIVM.

Niet de eerste keer

Afgelopen zaterdag was er ook een storing. Die trof het systeem waarmee regionale gezondheidsdiensten hun informatie doorgeven aan het RIVM. Daardoor viel het aantal meldingen lager uit dan zonder storing het geval zou zijn geweest.

Lees ook: Forse daling aantal nieuwe coronabesmettingen, maar cijfers nog incompleet