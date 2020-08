Opnieuw schietpartij bij Rotterdamse uitgaansgelegenheid

Opnieuw is er geschoten bij Club Blu in Rotterdam. Het incident vond rond 03:15 uur plaats, er was op dat moment een feest gaande. In de deur van de uitgaansgelegenheid zitten meerdere kogelgaten.

De politie vond voor de deur van de club een aantal kogelhulzen. Niemand raakte gewond.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog verder onderzoek naar het schietincident.

Om 03:15 uur werden schoten gehoord bij #ClubBlu aan de #PrinsAlexanderlaan in #Rotterdam. Agenten troffen hulzen en vermoedelijk is op de deur geschoten. Niemand raakte gewond. We doen onderzoek en stellen sporen veilig. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of M. 0800-7000. pic.twitter.com/Ov8mDeF1AN — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 31, 2020

Handgranaat

Dit is niet de eerste keer dat de uitgaansgelegenheid werd beschoten, dus onderzoekt de politie of de gaten in de deur nieuw zijn of overgebleven zijn van een eerdere beschieting. Ook is er een keer een handgranaat voor de deur gevonden.

Beeld: Video Duivestein