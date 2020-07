Opnieuw meer dan 300 nieuwe besmettingen met corona

In de afgelopen dag zijn er in Nederland 338 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het is de tweede dag op rij dat dit aantal boven de 300 uitkomt. Donderdag kwamen er 342 nieuwe gevallen bij.

De grootste besmettingshaard is nog steeds de regio Rotterdam-Rijnmond. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn daar 78 mensen positief getest. Dat is wel minder dan de 94 nieuwe gevallen die donderdag werden gemeld.

Het aantal positieve tests in en rond Amsterdam daalde van 72 naar 53. In de regio Haaglanden steeg het aantal nieuwe gevallen het hardst. Op vrijdag kwamen daar 55 bevestigde coronapatiënten erbij, meer dan twee keer zoveel als een dag eerder. Het virus werd in Utrecht 36 keer vastgesteld, tegenover 23 op donderdag.

Lokale mondkapjesplicht

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb kondigden donderdag een mondkapjesplicht aan voor drukke plekken in de twee steden. Vanaf woensdag is het verplicht om een mondkapje te dragen in sommige winkelgebieden. De maatregel geldt zowel op straat als in winkels.

In Amsterdam gaat het onder meer om de Wallen, de Albert Cuypmarkt en de Kalverstraat. Rotterdammers moeten verplicht hun mond en neus bedekken op onder andere de Coolsingel en Lijnbaan, maar ook in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

De mondkapjesplicht is een experiment en komt niet in plaats van regel om anderhalve meter afstand te houden. Het is een aanvulling daarop, benadrukken Halsema en Aboutaleb. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

ANP