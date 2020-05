Zeer koude nacht breekt opnieuw meerdere kouderecords

Het was afgelopen nacht opnieuw een zeer koude nacht. Op verschillende plekken daalde de temperatuur voor de zes keer deze maand onder het vriespunt. Er werden ook weer meerdere kouderecords verbroken.

Maar liefst 21 weerstations boekten een datumrecord voor de koudste nacht ooit op 15 mei. Net als gisteren was ook vannacht het koudst in Eelde. Daar vroor het 2,9 graden, een tiende graad minder dan woensdag, meldt Weer.nl.

De -7,5 graden op 10 centimeter hoogte, ook in Eelde, was wel een record. Nog niet eerder was het op klomphoogte ergens in Nederland zo laat in het seizoen zo koud als de afgelopen nacht in Eelde. Het vroor alleen deze maand ‘s nachts tot nu al vaker dan in februari, toen we nog middenin de winter zaten. Toch komt nachtvorst vaker voor in mei, vooral in de meimaanden die droog en vrij zonnig verlopen. De droge omstandigheden zijn nodig om overdag de hoogste temperatuur te kunnen bereiken.

Geen mist

Hoe kleiner de kans op mist is in de nacht, hoe verder de temperatuur kan dalen. Mist bestaat uit kleine waterdruppeltjes die ontstaan als de onzichtbare waterdamp in de lucht condenseert. Dat gebeurt bij lage temperaturen. Bij die condensatie komt warmte vrij en die houdt een verdere daling van de temperaturen tegen. De afgelopen nachten ontstond nauwelijks mist, doordat de lucht waarin we ons bevonden erg droog was én doordat we middenin een droogte zitten. Het feit dat de lucht koud was deed de rest.

We profiteerden volop van de heldere omstandigheden in de nacht. Er stond ook geen bijna geen wind, waardoor de temperaturen maximaal konden dalen. Op veel plekken is het temperatuurverschil tussen de dag en de nacht op dit moment ongeveer 15 graden, heel kenmerkend voor een droge meimaand. Onder bijzondere omstandigheden kan dat verschil zelfs oplopen tot meer dan 20 graden.

Komende dagen minder koud

Vrijdag wordt de aangevoerde lucht door een noordwesten wind geleidelijk wat vochtiger. Daardoor nemen de kansen op nog zo’n koud nacht af. Toch kan het kwik ook de komende nacht tijdens brede opklaringen in het oosten van het land nog wel in de buurt van het vriespunt komen. Zo koud als de twee voorgaande nachten wordt het waarschijnlijk niet meer, vooral ook omdat de kans op mist de komende nachten wat groter is. In het weekend komt de aanvoer van warmere lucht op gang en moet het met de vorst in de nachten helemaal gedaan zijn.