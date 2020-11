Opnieuw kerstactie voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Een jaar na de zogenoemde toeslagenaffaire zitten veel gedupeerde ouders nog altijd diep in de financiële ellende. Een aantal gedupeerden plus de SP slaan dan ook de handen ineen om ervoor te zorgen dat de gezinnen toch cadeautjes onder de kerstboom vinden.

Bijna negenduizend ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen voor de feestdagen eenmalig 750 euro, meldde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) eerder, na voorstel van SP-leider Lilian Marijnissen. Een kleine pleister op de wonde, maar volgens mede-gedupeerde Janet Ramesar, ook één van de initiatiefnemers van de actie, is er veel meer nodig.

Lees ook: Gedupeerde ouders toeslagenaffaire krijgen tóch nog mooi cadeau met Kerst

50.000 euro

Vorig jaar was er ook een kerstactie voor de gedupeerden en die actie leverde 50.000 euro op. Net als vorig jaar wordt er met het geld dat dit jaar gedoneerd wordt, kerstpakketten samengesteld. Janet hoopt dat de actie dit jaar een nog groter succes wordt. “Als je het vergelijkt met vorig jaar, weten nu veel meer mensen ervan.”

De actie wordt opnieuw ondersteund door de SP. Het feit dat de problemen met de Belastingdienst nog altijd niet zijn opgelost en veel gezinnen nog diep in de problemen zitten, is een doorn in het oog van de partij, vertelt woordvoerder Milos Todorovic. “Veel ouders hebben richting de kerstdagen moeite om van alles te regelen. Daar willen wij graag bij mee helpen.”

Lees ook: Al 22.000 euro binnen bij kerstactie voor gedupeerden toeslagenaffaire

Fijne en onbezorgde kerst

De actie start een jaar nadat ouders voor de deur van de Belastingdienst protesteerden tegen de gang van zaken. “Dat is een mooi moment om te gaan starten met de kerstpakketten-actie”, aldus Todorovic. Hij denkt dat de actie een groot succes wordt. “We gaan de gezinnen een fijne en onbezorgde kerst bezorgen!”

Lees ook: Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen voor feestdagen 750 euro: ‘Dankbaar, maar emotionele schade is onbetaalbaar’

De toeslagenaffaire gaat over duizenden gezinnen die in de problemen zijn gekomen door toedoen van de Belastingdienst. Van hen werd onterecht kindertoeslag ingehouden of teruggevraagd omdat er vermoedens waren van fraude. In sommige gevallen werden tienduizenden euro’s teruggevorderd, wat tot grote financiële problemen leidde bij ouders.