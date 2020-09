In het Gelderse Rijswijk is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw brand geweest in een zendmast. Dat gebeurde ook al in april en juni. Toen bleek de mast in brand te zijn gestoken.

Het vuur richtte toen grote schade aan de mast aan. De politie onderzoekt of er nu ook sprake is van brandstichting.

Straling ‘slecht voor gezondheid’

De afgelopen maanden heeft tientallen keren brand gewoed in zendmasten door het hele land. De politie zegt dat in vrijwel alle gevallen sprake was van brandstichting. De brandstichtingen zijn mogelijk gerichte acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Activisten zeggen dat de straling van de antennes slecht is voor gezondheid en milieu, maar daarvoor is geen enkel wetenschappelijk bewijs.

ANP