Opnieuw autobranden in Arnhem, twee voertuigen gaan in vlammen op

Het was weer raak vannacht in Arnhem. Twee auto’s zijn daar in vlammen opgegaan. De eerste auto stond geparkeerd in Arnhem-Zuid aan het Werenfriedplein toen die rond 04.00 uur vlam vatte.. De zwarte rook was vanaf grote afstand te zien.

Hoewel de brandweer snel ter plaatste was kon de auto niet meer gered worden.

Omstreeks 06.00 uur was het wederom raak, nu op de Hovenierstraat in Arnhem-Noord. Toen de brandweer aankwam stond de auto volledig aan de achterzijde in de brand. Een auto die ernaast stond geparkeerd heeft grote brandschade opgelopen aan de rechter achterzijde.

Geteisterd

Arnhem wordt dit jaar geteisterd door autobranden, de meeste hiervan zijn aangestoken. Tientallen auto’s zijn al in de fik gestoken.

Hulpdiensten gaan ook dit keer uit van opzet in het spel. Begin mei werden er twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting van vooral voertuigen. 2 mei werd een 39-jarige man aangehouden. Een week later wordt een 42-jarige vrouw aangehouden. Het is nog niet duidelijk of zij nog steeds verdacht zijn in deze zaak.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Beeld: SPS Media