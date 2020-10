Opnames GTST uit voorzorg stilgelegd na coronabesmetting

De opnames van Goede tijden, slechte tijden zijn deze week uit voorzorg stilgelegd vanwege een coronabesmetting bij een crewlid. Dat laat een woordvoerder van producent EndemolShine weten. Volgens haar zijn er geen andere cast- en crewleden met klachten.

“De GTST-protocollen hebben succesvol hun werk gedaan: er is snel en adequaat gehandeld en de betreffende collega is direct in quarantaine gegaan en maakt het goed”, aldus EndemolShine.

Kijker merkt er niks van

De opnames worden op 19 oktober hervat. Ondanks de kleine vertraging in het opnameschema, zal de kijker er niets van merken.

Begin dit jaar lagen de opnames ook al stil na de uitbraak van de coronacrisis. Met wat aanpassingen op de set konden de makers begin juni weer beginnen.

ANP