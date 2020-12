Openluchtgebedsdienst met 200 man in Kampen gaat tóch niet door

De openluchtgebedsdienst die LaatOnsAaanbidden wilde houden in Kampen aanstaande zaterdag gaat toch niet door. Dat meldt Daniël van Deutekom van de organisatie weten aan Hart van Nederland. “We denken er goed aan te doen om er toch van af te zien tijdens de lockdown.”

De bijeenkomst wordt nu vervangen door een livestream. Wel wil de organisatie zo snel mogelijk een samenzijn organiseren als de lockdown weer voorbij is.

De burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn had eerder de gebedsbijeenkomst in zijn stad al verboden. Hij maakte zich zorgen omdat er werd aangekondigd dat er zo’n 200 mensen op af zouden komen.

Oproep in Facebookgroep

De bijeenkomst, of geloofsmanifestatie is een evenement van de groep LaatOnsAaanbidden. Op Facebook werd opgeroepen om naar Kampen te komen voor een gebedsdienst in de openlucht. Het plan was om samen te komen op een veld naast een supermarkt in het Stationskwartier. Een plek waar zaterdag sowieso al veel mensen worden verwacht die hun kerstboodschappen doen.

Maar met het verbod was in eerste instantie de kous nog niet af. De organisatie van het LaatOnsAaanbidden-evenement diende een nieuwe aanvraag in, om de bijeenkomst op een andere locatie te houden. Op een industrieterrein, wat al eerder door de gemeente geopperd werd. Maar dat was nog vóór de persconferentie van premier Rutte waarin de lockdown werd afgekondigd.

Beter geschikt

De gemeente zal de nieuwe aanvraag zorgvuldig beoordelen, laat een woordvoerster weten aan Hart van Nederland. “Dat deze locatie vorige week beter geschikt werd geacht, wil niet zeggen dat de aanvraag nu zonder meer wordt goedgekeurd. Er is inmiddels heel veel veranderd.”

Ook de kerken in Kampen waren niet blij met de plannen voor de bijeenkomst. Een woordvoerder van ‘Kerken in Kampen’, een samenwerkingsverband van verschillende kerken in de gemeente, laat weten dat er geen contact is met de organisatie. “Deze bijeenkomst komt niet vanuit onze kerken. Wij hebben juist in goed overleg met de gemeente afgesproken, hoe we binnen de maatregelen onze diensten kunnen houden. In sommige gevallen wordt dit zelfs uitsluitend via een livestream gedaan. We zouden het heel jammer vinden als nu het beeld weer ontstaat dat kerken zich niet aan de maatregelen zouden houden.”