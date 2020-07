Onrustige zomernacht voor de boeg: een klap onweer en stevige buien

Je zou het een typisch Nederlandse zomernacht kunnen noemen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het flink regenen en kan ook een klap onweer voorkomen. De nacht is bovendien zwoel, met een minimumtemperatuur van 16 á 17 graden.

Volgens de meteorologen van weer.nl kan er lokaal behoorlijk wat regen vallen: zo’n 10 tot 30 millimeter. Her en der gaat het waarschijnlijk onweren. De bewolking komt in het begin van de avond al het land in vanuit het zuidwesten, bij Zeeland.

Felle buien trekken vanavond en vannacht over het land. Lokaal komt bij die buien ook een klap onweer voor. Meer op https://t.co/DDAKV7u2x3! #buien #onweer #regen pic.twitter.com/8En58MlgAl — Weer.nl (@Talpaweer) July 25, 2020

Zondag

Zondagochtend trekken de buien via het oosten weer het land uit. Dan komt ook de zon tevoorschijn. In de middag is nog een enkel buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt gewoon heerlijk de zon. Hoewel er ook stapelwolken kunnen verschijnen.

Aan zee staat eerst nog een krachtige wind. Vanaf de Noordzee wordt relatief koele lucht het land ingeblazen. De temperatuur loopt zondag op naar maximaal 20 tot 23 graden. Zondagavond zwakt de wind af.

Zomerweer in aantocht

Na het weekend is het tot en met woensdag nog licht wisselvallig met van tijd tot tijd een bui, maar ook af en toe zon. De temperaturen veranderen nauwelijks, het wordt dagelijks zo’n 20 tot 25 graden.

Goed nieuws voor de liefhebbers van de zon: vanaf donderdag krijgen we stabieler zomerweer, met meer zon en wat hogere temperaturen.