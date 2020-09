De politie heeft aan het eind van de middag de Slotemaker de Bruïneweg in Nijmegen afgesloten vanwege een mogelijke ontvoering.

Een team van Forensische Opsporing van de politie is ter plaatse voor onderzoek.

Rond 16.00 uur werd in de straat een melding gedaan van een geweldsincident. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is.

De politie roept getuigen op om zich te melden.