Tbs’er Henk E. (61) is op Texel aangehouden, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Hij keerde begin juli niet terug van verlof en zou daarna meerdere misdaden hebben gepleegd. Zo probeerde hij op 4 juli in te breken in een vakantiewoning in Zoutelande en maandagavond zou hij een supermarkt in Den Helder hebben overvallen.

Tijdens zijn poging tot inbraak in de vakantiewoning werd hij gespot door een toerist, die de politie belde, maar E. wist te ontsnappen. Hij werd vervolgens al fietsend gezien in het Belgische deel van het Brabantse grensdorp Putte.

Afgelopen zaterdag was hij vermoedelijk op Texel en daarna zou hij de supermarkt in Den Helder hebben overvallen. Hij bedreigde daarbij een medewerker en maakte zich met een nog onbekende buit uit de voeten.

Laatste fase van tbs-traject

E. werd in 1998 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.