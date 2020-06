De 44-jarige ontsnapte tbs’er Hendrik M. is aangehouden in Roermond. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De tbs’er keerde op 8 mei niet terug van zijn verlof. Eerder zorgde hij al twee keer voor veel opschudding toen hij zich onttrok aan de behandeling.

Het OM meldt dat M. in de nacht van maandag op dinsdag is opgepakt. Hij werd gecontroleerd omdat de auto waarin hij reed onverzekerd was. De tbs’er is overgebracht naar een politiebureau in Roermond.

Lees ook: Tbs’er Hendrik M. ontsnapt uit kliniek in Assen, al bijna week spoorloos

Geen strafbare feiten

Hendrik M. had tbs met voorwaardelijke beëindiging, waardoor hij op onbegeleid verlof kon. De man die oorspronkelijk uit Geleen komt, is in 2002 veroordeeld voor verkrachting. Toch is het recidive-risico op “laag” ingeschat.

Voor zover bekend heeft hij zich tijdens zijn onttrekking niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, anders dan het rijden in een onverzekerde auto.

‘Ziekelijk gewelddadig’

Hendrik M. ontsnapte in 2006 en in 2016 ook al eens uit een tbs-kliniek, wat beide keren leidde tot een klopjacht door de politie. De laatste keer werd hij uiteindelijk opgepakt in België.

Hoewel hij in het verleden werd omschreven als een “ziekelijk gewelddadig persoon”, zegt het OM nu dus dat het recidivegevaar laag is. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken.