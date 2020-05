De boete die bedrijven die noodsteun ontvangen krijgen als ze personeel ontslaan, wordt geschrapt. Werknemers en werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar over de maatregel, blijkt woensdag uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3800 mensen.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Het kabinet kondigde woensdag aan dat er een tweede economisch steunpakket komt. Het pakket gaat vanaf 1 juni in, duurt drie maanden en gaat zo’n dertien miljard euro kost. En de zogenoemde ontslagboete wordt dus afgeschaft.

Eerder moesten bedrijven die ondanks staatssteun toch werknemers ontsloegen, de ontvangen subsidie terugbetalen, plus de helft van dat bedrag als boete. Vanaf volgende maand hoeft dat dus niet meer, alleen de subsidie moet in dat geval worden terugbetaald.

Lees ook: Nieuw steunpakket voor ondernemers: de belangrijkste zaken op een rij

Vrees voor massaontslagen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei tijdens de persconferentie dat het schrappen van de ontslagboete noodzakelijk is, omdat er bedrijven zijn die vanwege de ontslagboete geen steun aanvroegen, waardoor faillissementen en dus massaontslagen op de loer liggen.

Ondernemers gaan inderdaad zwaar gebukt onder dergelijke zorgen, blijkt uit een rondvraag onder het Wat vindt Nederland-panel. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemers vreest de komende zes maanden hun werk of inkomen te verliezen als gevolg van de coronacrisis.

‘Steun oneerlijk verdeeld’

Werknemers maken zich duidelijk minder zorgen over hun baan: slechts 16 procent vreest binnenkort zonder werk te zitten door de coronacrisis. Toch zijn de vakbonden en linkse oppositiepartijen faliekant tegen het schrappen van de boete.

Lees ook: Kabinet maakt het eenvoudiger om personeel te ontslaan: ‘Niet uit te leggen’

Ook de meerderheid van de panelleden vindt het een kwalijke zaak dat bedrijven die noodsteun ontvangen straks zonder boete mensen mogen ontslaan. Bijna zes op de tien Nederlanders vindt dat werknemers juist nu goed beschermd moeten worden. “Werkgevers zien hierdoor hun kans schoon hun bedrijf op te schonen”, is een veel gehoorde angst door het schrappen van de ontslagboete.

Een eveneens veelgehoord argument voor de weerstand is dat men het nogal oneerlijk verdeeld vindt. “De meeste werknemers delen niet mee in de winst die veel bedrijven hebben gemaakt de afgelopen jaren maar werken nu wel super hard om hun bedrijf te helpen.”

Lees ook: Salaris inleveren of verplicht vakantie opnemen? Dit is wat bedrijven wel en niet mogen

‘Er komt wel weer werkgelegenheid’

Onder ondernemers is er wél steun voor het terugdraaien van de ontslagboete. 58 procent van hen zegt het een goed idee te vinden, bij werknemers is dat slechts 22 procent. Vooral naar de toekomst blijven kijken, zo stelt één van hen. “Als bedrijven kunnen blijven bestaan, komt er na de coronacrisis wel weer meer werkgelegenheid.”

Lees ook: Kroegbaas Marcel in tranen na afwijzing steunaanvraag: ‘Laat de wereld maar even zien dat het kut is’

Maar, zegt de ondernemer erbij, “intussen moeten we werknemers een redelijk tot goede uitkering geven”. Het is “dubbel”, vindt een ander. “Als je bedrijven verplicht mensen aan te houden en ze daardoor over de kop gaan, hebben ze allemaal geen werk meer. Schrappen ze een paar banen en redden het daardoor hebben meer mensen profijt. Anderzijds, mensen die ontslagen worden zitten er wel mee.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.