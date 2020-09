Wereldrestaurant Samen in Den Haag blijft in ieder geval tot maandag 12 oktober dicht. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 werd zaterdagavond ontruimd omdat het er te druk was: ongeveer 250 mensen waren er aan het eten.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag laat nu weten dat de eigenaar van restaurant Samen zich niet aan de coronamaatregelen hield. In de horecazaak mogen vanwege de beperkingen maximaal vijftig personen aanwezig zijn, maar op zaterdagavond ging het dus om honderden mensen.

Lees terug: Restaurant in Den Haag ontruimd wegens extreme drukte

Hierdoor konden gasten geen anderhalve meter afstand van elkaar houden in het restaurant. “Ik vond het niet veilig. Er waren veel te veel mensen”, vertelde een bezoeker aan Hart van Nederland. Daarnaast hadden slechts negentien van de 250 aanwezige bezoekers hun contactgegevens ingevuld bij de ingang.

Twee keer gewaarschuwd

Volgens de gemeente was de horeca-ondernemer al eens eerder gewaarschuwd vanwege het schenden van de beperkingen. Toen waren er geen looproutes aangegeven in het gebouw, zaten er grote groepen bij elkaar aan tafel en waren de ontsmettingspompen leeg. Begin september waren de tekortkomingen niet verholpen en afgelopen zaterdag nog steeds niet.

Lees ook: Dit zijn de strenge coronamaatregelen waar het kabinet op aanstuurt

Het restaurant moet daarom de komende twee weken de deuren gesloten houden. Wereldrestaurant Samen was sinds 1 juli weer geopend. Op haar website schrijft de horecazaak de coronarichtlijnen van gezondheidsdienst RIVM na te leven.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Regio15.nl