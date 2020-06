Al sinds 2006 maken inwoners van het buurtschap Nauerna, onder de rook van Zaandam, zich zorgen om de vervuiling van de bodem en het water. Het zaakje lijkt letterlijk en figuurlijk te stinken.

Boosdoener zou de vuilplaats Afvalzorg zijn, aan de rand van het Noord-Hollandse gehucht. Het naastgelegen park Nauerna is vanwege de vervuiling al meer dan een jaar afgesloten. Dat de stort lekt, is meerdere keren vastgesteld. Maar de gemeente, provincie en ook een groep omwonenden hullen zich in stilzwijgen.

‘Je reinste maffia’

Gerard Konijn houdt zich er al jaren bezig en weet zeker dat er van alles niet klopt. “Er is van alles afgekocht door de afvalverwerker”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Ook bewoners houden opeens hun mond.” Je reinste maffia, noemt Konijn het. “In principe moet hier ooit een recreatiegebied komen, maar hoe gaan ze deze bodem schoonmaken? Niemand die het weet.”

Ook Elly Molenmaker vertrouwt het niet. De schapenboerin verloor al tientallen dieren aan een loodvergiftiging, haar schapen drinken uit de sloot naast de vuilstort. “Ik heb een heleboel schapen lopen en een groot deel is de afgelopen jaren ziek geworden, overleden of verlamd geraakt.” Ook werd er een lammetje geboren met een open ruggetje.

Ze heeft een aantal overleden schapen daarom voor een autopsie opgestuurd. “Er bleek inderdaad veel te veel lood in hun bloed te zitten”, aldus de boerin. “De gemeente belooft bodemonderzoek te doen, maar dat gebeurt steeds niet.”

Nieuw bestemmingsplan

De gemeente Zaanstad laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat er daadwerkelijk een bodemonderzoek zal plaatsvinden. “De partij die het onderzoek gaat uitvoeren, legt de laatste hand aan de offerte”, aldus een woordvoerder.

In de beschuldiging dat bewoners smeergeld zou zijn betaald om hun mond te houden, herkent de gemeente zich niet. “Alle informatie en rapporten die beschikbaar zijn over dit onderwerp, zijn gedeeld met omwonenden.” Ook benadrukt de woordvoerder dat er verschillende bewonersavonden zijn geweest.

Zaanstad zegt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied te werken. Het is de bedoeling dat de stortplaats gefaseerd wordt gesloten, om daarna een nieuw recreatiepark te openen. “Het is nu aan de partners om tot overeenstemming te komen over de maatregelen die nodig zijn om veilig recreëren te waarborgen”, zegt de woordvoerder tot slot.