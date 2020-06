Spookrijder botst op auto op A67 bij Asten: bestuurder raakt zwaargewond

Een spookrijder heeft in de nacht van zondag op maandag een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt op de snelweg A67 bij het Brabantse Asten. Daarbij is een bestuurder zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 0.45 uur toen een automobilist tegen het verkeer in reed op de weghelft richting Venlo. Hij botste frontaal op een tegemoetkomende auto. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is in de loop van de ochtend weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend hoe lang de spookrijder al op de verkeerde weghelft aan het rijden was. Het zou om een Duitse spookrijder gaan die op een Britse automobilist is gebotst. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. Ook is nog onduidelijk welke bestuurder zwaargewond raakte bij het ongeluk.

Tekst: ANP

Beeld: SQ Vision