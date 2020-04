Jong meisje zwaargewond bij ernstig ongeluk met vuilniswagen in Tilburg

Bij een ernstig ongeluk met een vuilniswagen in Tilburg is donderdagochtend een jong meisje zwaargewond geraakt. De politie doet onderzoek.

Volgens omstanders zou het gaan om een meisje van zes. Het ongeluk gebeurde om 11.30 uur op het Anemoonerf in de Brabantse plaats. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

Voor familie, collega’s en omstanders is slachtofferhulp ingeschakeld.

Rond 11.30 heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een vuilniswagen en een kindje op het Anemoonerf in #Tilburg. Het kindje is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Politie doet t.p. onderzoek. @slachtofferhulp is ingeschakeld voor familie, collega's en omstanders.

