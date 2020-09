Het doet autoliefhebbers pijn aan de ogen: een klassieke raceauto van het merk RAM, model 427 SC AUTO, ligt opengereten op het wegdek van de Biltseweg in het Utrechtse Baarn, om de hoek bij Paleis Soestdijk. De oldtimer is in de prak gereden door een man uit Soest.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond middernacht op de kruising met de Amsterdamsestraatweg. De bestuurder van raceauto gaf na de crash aan dat hij bij het stoplicht (te) veel gas had gegeven met zijn achtcilindermotor.

Zwaar beschadigd

Zo’n 250 meter verderop verloor hij de macht over het stuur en botste op een lantaarnpaal. De man kwam zelf met de schrik vrij. Zowel de oldtimer als de lantaarnpaal raakten zwaar beschadigd. De brokstukken van de auto lagen wijd verspreid op het wegdek en in de berm.

De blauwe tweedeurs cabriolet stamt volgens Autoweek uit 1968 en is sinds 2008 in het bezit van de huidige eigenaar. Vergelijkbare oldtimers worden voor tienduizenden euro’s te koop aangeboden.

De flink beschadigde racewagen werd door een berger afgevoerd. Het is niet bekend of de wagen nog te redden valt en ooit weer de weg op kan.

Beeld: Caspar Huurdeman