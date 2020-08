Vrouw en twee kinderen gewond na ongeluk met vrachtwagen in Bergen op Zoom

Een automobiliste en twee meisjes die bij haar in de auto zaten zijn donderdag kort na het middaguur gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen op de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom. De bestuurster van de auto is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde dat de Markiezaatsweg voorlopig afgesloten blijft. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

#bergenopzoom: op de markiezaatsweg vond zojuist een aanrijding tussen een auto en vrachtauto plaats. Vrouw en twee kinderen gewond. Hulpverlening waaronder 3 ambulances ter plaatse. Meer info volgt. — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) August 13, 2020

ANP

Beeld: SQ Vision